Seepferdchen-Kurse in Rheinberg : Schwimmenlernen in der Kleinschwimmhalle Borth

Borth Seit Wochenbeginn ist die Kleinschwimmhalle Borth wieder nach Plan geöffnet. Üblicherweise bleibt die Halle in den Sommerferien geschlossen, damit sie fit für die nächste Saison gemacht werden kann. Doch in diesem Jahr war auch bei den Wasserfreunden Rheinberg, Trägerverein der Schwimmhalle, alles anders.

Seit Wochenbeginn ist die Kleinschwimmhalle Borth wieder nach Plan geöffnet. Üblicherweise bleibt die Halle in den Sommerferien geschlossen, damit sie fit für die nächste Saison gemacht werden kann. Doch in diesem Jahr war auch bei den Wasserfreunden Rheinberg, Trägerverein der Schwimmhalle, alles anders. Nach langer Coronapause öffnete die Schwimmhalle im Frühsommer wieder – allerdings nicht nach dem üblichen Belegungsplan.

Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) macht regelmäßig darauf aufmerksam, dass immer weniger Kinder schwimmen können, die Zahl der Badeunfälle steigt. Durch die lange Schließung von Schwimmbädern, Kindergärten und Schulen während des Lockdowns waren die Wartelisten bei den Anbietern von Kinderschwimmkursen daher noch länger als ohnehin schon üblich geworden. In der Kleinschwimmhalle Borth galten in diesem Sommer daher besondere Nutzungszeiten nach dem Motto „Seepferdchen first“. Sogar am Sonntag, eigentlich Reinigungs- und Wartungstag, wurden Schwimmkurse durchgeführt. Fast 400 Kinder konnten so in den vergangenen Monaten einen Schwimmkurs in der Kleinschwimmhalle belegen.