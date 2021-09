Immer wieder neue Fälle in Rheinberg : Totes Federvieh beschäftigt die Orsoyer weiter

Der Orsoyer Dragan Aleksic sagt, von seiner Wiese am Hafendamm seien mehrere Tiere gestohlen worden. Foto: Uwe Plien

Orsoy Was ist los in Orsoy? Immer wieder werden dort tote Tiere gefunden. Mehrere Hühner, jetzt offenbar auch eine Pute. Die Vögel stammen offenbar von der Wiese neben dem Orsoyer Hof.

Zuerst hatte eine Orsoyerin auf dem Friedhof an der Bendstege vier tote Hühner entdeckt, zwei davon in einem Abfalleimer, die anderen offenbar ausgeweidet und so an einer Stelle drapiert, dass sich der Eindruck aufdrängte, es habe sich um einen rituellen Akt, einen Satanskult oder was auch immer gehandelt. Eindrücke, die die Polizei allerdings nicht bestätigte. Sie sprach von Vandalismus und einem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Es war auch mindestens ein Grabstein mit blauem Kerzenwachs beschmiert worden.

Tage später wurde ein weiteres Huhn tot aufgefunden, diesmal am Spazierweg nahe der alten Kläranlage an der Binsheimer Straße. Auch bei diesem Tier, so teilte die Polizei in der vergangenen Woche auf Nachfrage mit, sei klar gewesen, dass es nicht auf natürliche oder naturgemäße Art verendet sei, also etwa von einem Raubvogel oder einem Marder gerissen wurde. Der Körper des Federviehs sei auf merkwürdige Art „aufgestellt“ gewesen. Ein Orsoyer hatte die Polizei informiert und Anzeige erstattet.

Jetzt ist die Rede von einem weiteren Huhn und einer Pute, die eine Zeugin ebenfalls in Orsoy gesehen haben will. Von einem solchen Fund war der Polizei nichts bekannt. Eine Anzeige, die ebenfalls in Bild passt, lag allerdings vor. Bereits in der Nacht vom 24. auf den 25. August sei aus einem Kleingarten am Lohkanal in Orsoy ein Hahn aus einem Stall gestohlen worden. Es handele sich um einen Barnevelder Hahn; eine Rasse, deren Tiere grau-braun-schwarz gefiedert sind. Über den Verbleib dieses Vogels ist nichts bekannt.

Das tote Federvieh stamme von der großen Geflügelwiese am Hafendamm. Sie gehört zum Restaurant Orsoyer Hof, der gleich daneben liegt. Gegenüber unserer Redaktion bestätigte der Betreiber Dragan Aleksic, dass es sich um seine Tiere handele: „Von unserer Wiese sind in letzter Zeit sechs oder sieben Hühner, ein Truthahn und eine Pute gestohlen worden. Außerdem lag unser Pfau tot auf dem Gelände“, so der Orsoyer Gastronom. Er habe am Dienstag dieser Woche Anzeige bei der Polizei erstattet, sagte er.