Fahrplanänderung am 7. September : Zugausfälle auf der Linie RB 31 wegen Gleisarbeiten

Niederrhein Vier Zugverbindungen auf dem Streckenabschnitt zwischen Duisburg und Trompet müssen am Dienstag, 7. September, durch Busse ersetzt werden.

Von Duisburg-Hauptbahnhof nach Xanten In der Nacht von Dienstag, 7., auf Mittwoch, 8. September, werden zwei Zugverbindungen mit Ersatzbussen bedient: Die reguläre Zugverbindung mit der Abfahrtszeit ab Duisburg um 23.10 Uhr wird ersetzt. Der Ersatzbus startet um 22.41 Uhr und somit 29 Minuten früher als die reguläre Zugverbindung. Ankunft in Trompet ist um 23.16 Uhr. Auch die Zugverbindung mit der Abfahrtszeit ab Duisburg um 00.10 Uhr wird ersetzt. Der Ersatzbus startet um 00.15 Uhr und somit fünf Minuten später als die reguläre Zugverbindung. Ankunft in Trompet ist um 00.50 Uhr. In beiden Fällen besteht Anschluss an die RB 31 zur Weiterfahrt in Richtung Xanten, in der Folge verkehrt der Zug zu späteren Abfahrts- und Ankunftszeiten.