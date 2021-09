Private Sprachschule in Rheinberg : Aus Mortimer wird English Academy

Rheinberg-Budberg Leiterin und Inhaberin Sylvia Paulweber arbeitet in ihrer Budberger Sprachschule an der Rheinkamper Straße jetzt nach einem eigenem Konzept.

„Do you speak English?“, fragt Sylvia Paulweber seit 15 Jahren ihre jüngeren und älteren Schüler. So lange führte die ehemalige Produktmanagerin die Mortimer English School, eine Sprachschule im Franchisesystem. Neuerdings segelt die Sprachschule an der Rheinkamper Straße 10 in Budberg unter neuer Flagge: Der Mortimer English Club in Budberg heißt jetzt English Academy. Im Frühsommer hatte Paulweber den Entschluss gefasst, einen Neustart zu wagen und die Sprachschule künftig in Eigenregie zu betreiben.

Mit neuem Konzept und einem optimierten Kursangebot ist die Sprachschule nun ins Schuljahr gestartet. „Wir wollten uns breiter aufstellen und weitere Zielgruppen erschließen“, erläutert die Inhaberin. Neben Nachhilfe, Englisch für Kinder und Englisch für Erwachsene möchte sie verstärkt Kurse für Unternehmen sowie Business-Englisch anbieten. So soll es etwa Fachenglisch-Kurse für spezielle Berufsgruppen wie Juristen, Steuerberater oder medizinisches Fachpersonal geben. „Wir haben beobachtet, dass die Nachfrage für solche Kurse existiert, deshalb haben wir uns den Markterfordernissen angepasst“, sagt Paulweber. Über die Jahre habe sie mit ihren Mitarbeitern ohnehin ein neues, eigenes Konzept und eigene Lehrmaterialien entwickelt – warum jetzt also nicht mit kreativen Ideen und unter eigener Regie durchstarten? Im Mittelpunkt des Konzepts von English Academy: „Wir bringen dich zum Sprechen“. In Kleingruppen, bestehend aus Menschen in etwa gleichem Alter und auf gleichem Sprachniveau, wird die englische Sprache mit viel Spaß vermittelt. Dabei wird der Fokus auf das freie Sprechen gelegt. Von den vier Mitarbeitern seien vier Muttersprachler, so Sylvia Paulweber. Auf Wunsch kann der Unterricht auch online durchgeführt werden. „Das haben wir während des Lockdowns fast ein halbes Jahr erfolgreich praktiziert“, erzählt Paulweber. Viele der Kunden seien dankbar gewesen, dass überhaupt Kurse stattgefunden haben. Zum Glück, so sagt sie, habe sie in dieser Zeit kaum Einbußen hinnehmen müssen. Mit dem Start für die English Academy findet nun an der Rheinkamper Straße aber unter Berücksichtigung aller Corona-Vorschriften wieder Präsenzunterricht statt. Sie sieht sich für die Zukunft gut aufgestellt.