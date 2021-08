Infomationsabend im Orsoyer Hof : SPD will mit Orsoyern ins Gespräch kommen

Was wird aus dem ZUE-Gelände in Orsoy? Darüber will die SPD am 25. August reden. Foto: Stoffel/Arnulf Stoffel (Archiv)

ORSOY Der SPD-Ortsverein Rheinberg lädt zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung am Mittwoch, 25. August, um 19 Uhr, im Orsoyer Hof in Orsoy ein. Das Lokal liegt am Hafendamm.

Der SPD-Ortsverein Rheinberg lädt zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung am Mittwoch, 25. August, um 19 Uhr, im Orsoyer Hof in Orsoy ein. Das Lokal liegt am Hafendamm. An diesem Abend soll es um die Nachfolgenutzung für das Gelände der Zentralen Unterbringungs-Einrichtung (ZUE, ehemals Marien-Hospital) gehen. Auch andere Orsoyer Themen sollen und können im Orsoyer Hof besprochen werden. Denkbar sind die Radwegeführung, die Parkplatzsituation, der Anlegesteiger oder der Niag-Hafen.Über eine rege Teilnahme würde sich die SPD freuen. Allerdings sind die tagesaktuellen Corona-Regeln unbedingt einzuhalten, weshalb die Teilnehmerzahl voraussichtlich begrenzt sein wird.

(up)