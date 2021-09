Stadtentwicklung in Rheinberg : Weichen für Edeka in Borth sind gestellt

Der jetzige Edeka-Markt im Ortskern wird aufgegeben, an der Ecke Borther Straße/Ulmenallee entsteht ein neuer. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Borth Den heutigen Markt im Ortskern gibt es nicht mehr lange: In rund zwei Jahren soll Baubeginn sein für das größere Gebäude an der Ecke Borther Straße/Ulmenallee. Die Politik gibt grünes Licht für die planerischen Voraussetzungen.

Der Edeka-Markt Luft in Borth wird an seinem heutigen Standort im Ortskern bald verschwinden. Edeka Rhein-Ruhr plant, den Markt an der Borther Straße 205 aufzugeben und am Ortsrand Richtung Ossenberg auf dem Grundstück Borther Straße/Ulmenallee in einem neuen Gebäude weiterzuführen. Bis es soweit ist, dauert es noch ein Weilchen. Der Technische Beigeordnete der Stadt, Dieter Paus, sagte im Bau- und Planungsausschuss: „Ich rechne mit dem Baubeginn in zwei bis zweieinhalb Jahren.“ Bereits jetzt müssen allerdings die Weichen in planerischer Hinsicht gestellt werden. So muss der Flächennutzungsplan geändert werden, damit die Stadt einen Bebauungsplan für den neuen Standort verabschieden kann. Die städtebauliche Konzeption war jetzt Thema in der Sitzung. Der Ausschuss stimmte einstimmig für das Vorhaben.

Der jetzige Edeka-Markt hat eine Verkaufsfläche von 750 Quadratmetern. Im neuen sollen es rund 1300 sein. Hinzu kommt noch eine Fläche von etwa 150 Quadratmetern Verkaufsfläche für eine Bäckerei mit Café und einem Shop/Mall-Bereich. Mit dem Einzelhandelskonzept der Stadt Rheinberg sei diese Planung vereinbar, so die Verwaltung, da von dort aus die Nahversorgung sichergestellt werden könne – auch wenn der Edeka-Markt nicht in eine Siedlung integriert ist, sondern am Ortsrand liegt.

Info Thomas Luft betreibt auch den neuen Markt TuS Borth Das neue Edeka-Gelände entsteht auf dem gut gepflegten Bolzplatz des Borther Sportvereins. Dieser wird ersatzlos wegfallen. Betreiber Auch den neuen Borther Edeka-Markt will Thomas Luft betreiben. Der Unternehmer hat neben diesem Markt einen weiteren Edeka in Alpen und ist gerade in der Planung für einen Edeka-Neubau in Menzelen-Ost.

Am jetzigen Standort ist eine Erweiterung nicht möglich. Flächen stehen dort theoretisch in ausreichendem Maße zur Verfügung, allerdings wollen die Eigentümer sie offenbar nicht verkaufen. Der Edeka Markt sei die einzige Grundversorgung in Borth und sei auch für die Menschen in Wallach und Ossenberg von Bedeutung.

Was aus dem heutigen Ladenlokal wird, wenn Edeka ausgezogen ist, wisse man noch nicht, sagte Dieter Paus, als ihn Edeltraud Hackstein (FDP) in der Sitzung danach fragte. „Einen Nachmieter gibt es noch nicht, aber wir sind ja auch erst am Anfang.“

Jürgen Bartsch ging auf die großzügig geplante Dachfläche des neuen Marktes ein: „Wir möchten, dass dort Photovoltaik oder eine Dachbegrünung berücksichtigt werden“, sagte der Grünen-Politiker. Das hielte auch die CDU für angebracht, deren Sprecher Erich Weisser davon sprach, dass die Borther sich regelrecht danach sehnten, dass der Edeka-Markt bald gebaut werde. Auch die SPD fände es gut, allerdings brachte Peter Bender sein Bedauern darüber zum Ausdruck, dass der Abschluss des Vertrages, in dem man das zur Bedingung hätte machen können, bereits ein halbes Jahr zurückliege. Eines von beiden werde der Investor umsetzen, erwiderte Paus. Zudem seien auf dem Parkplatz Bäume geplant.

Es ist vorgesehen, die Bäume entlang der Ulmenallee größtenteils zu erhalten oder sogar weitere zu pflanzen. An anderer Stelle müssen die bestehenden Bäume durch Gras oder Bodendecker ersetzt werden, damit Verkehrsteilnehmer bessere Sicht haben, wenn sie auf das Gelände des Marktes fahren wollen. Dieter Paus: „Es werden wirklich nur da Bäume gefällt, wo es notwendig und nicht zu vermeiden ist.“

Die Erschließung erfolgt über die Borther Straße. Darüber hinaus soll über zwei separate Fuß- und Radwege die Anbindung an die Ulmenallee sowie die Borther Straße gewährleistet werden. Für die Kunden werden etwa 100 Stellplätze angelegt. Die künftigen Stellplätze liegen zur Borther Straße hin, der Markt etwas weiter zurück. Der Bereich für die Anlieferung ist von den Wohnhäusern in der Nachbarschaft abgewandt.

Jonas Baumbach (Die Partei) regte an, das Ortseingangsschild – es steht relativ nah an der Einmündung Ulmenallee – weiter nach Ossenberg zu versetzen. Sonst bestünde die Gefahr, dass Fahrzeug erst in Höhe von Edeka auf die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von Tempo 50 abbremsten. Auch das soll in Abstimmung mit dem Kreis Wesel (die Borther Straße ist Kreisstraße) geprüft werden, sagte Dieter Paus.

(up)