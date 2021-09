Punkrockband aus Rheinberg : Retro: Neue Single von Betontod kommt am Freitag

Rheinberg Die Rheinberger Punkrockband Betontod veröffentlicht eine neue Single. Am Freitag, 3. September, um Punkt 12 Uhr, kann man sich das Video zum Song „Retro“ erstmals bei Youtube anschauen oder es bei den gängigen Streaming-Plattformen anhören.

RHEINBERG Mit „Retro“ kündigen die Musiker ihr neues Album „Pace per Sempre“ (Frieden für immer) an, das am 29. Oktober erscheint und vorbestellt werden kann. Näheres dazu gibt es auf der Seite www.betontod.de. Am Freitag, 17., und am Samstag, 18. Dezember, geben Frank Vohwinkel, Mario Schmelz, Olli Meister, Adam Krosny und Maik Feldmann zwei Konzerte in der Rheinberger Stadthalle, die bereits ausverkauft sind. up