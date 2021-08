Einrichtungshaus mit neuem Namen : Dänisches Bettenlager in Rheinberg heißt jetzt Jysk

Die neuen Namensschilder sind schon angebracht. Das Dänische Bettenlager firmiert jetzt unter Jysk. Foto: A. Fischer Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Aus dem Dänischen Bettenlager wird Jysk: Das Einrichtungshaus an der Ecke Xantener Straße/Dr.-Aloys-Wittrup-Straße in Rheinberg ändert seinen Namen in „Jysk“.

Aus dem Dänischen Bettenlager wird Jysk: Das Einrichtungshaus an der Ecke Xantener Straße/Dr.-Aloys-Wittrup-Straße in Rheinberg ändert seinen Namen in „Jysk“. Unter diesem Namen wurde das Unternehmen 1979 in Dänemark gegründet. Außer dem Namen ändere sich allerdings nichts, versichert das Unternehmen. „Mit dem Namen Jysk wollen wir zeigen, dass wir ein Teil eines der größten Handelsunternehmen der Welt im Bereich Schlafen und Wohnen sind“, heißt es. Derzeit betreibt die Kette rund 3000 Stores in 51 Ländern.