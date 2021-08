Kunstaktion in der Reichelsiedlung : „Big A“ beschert Rheinberger Vereinen Geldsegen

Rheinberg Auch die Sparkasse am Niederrhein unterstützt das Kunstprojekt „Big A“ in der Reichelsiedlung. Dort wurden jetzt drei Extraspenden von je 250 Euro unter den Rheinberger Vereinen verlost.

Einige Häuser der Reichelsiedlung bilden von oben betrachtet ein großes A. Darauf stießen die Brüder Manuel und Marco Kutz bei der Suche nach einem Ort für ein Kunstprojekt. Die beiden MAP-Ehrenamtlichen nannten das vom Land NRW sowie vom Caritasverband Moers-Xanten und der Sparkasse am Niederrhein unterstützte Straßenkunstprojekt kurz „Big A“. Auf der weitläufigen Wiese zwischen den Häusern an Buchen- und Ahornstraße begrüßten sie jetzt Andrea Kabs-Schlusen und Giovanni Malaponti von der Sparkasse und halfen dabei, drei Extraspenden von je 250 Euro unter den Rheinberger Vereinen zu verlosen. Geplant war, dass Marco und Manuel Kutz beim Ehrenamtsforum der Sparkasse von ihrer Idee und Arbeit berichten sollten. Als das nicht stattfinden konnte, luden sie den Sparkassenvorstand in die Reichelsiedlung ein. Malaponti: „Ich bin begeistert, was die 13 Künstler aus sechs Nationen hier geschaffen haben.“ Der bulgarische Künstler Arsek zog als Glücksfee die Lose. Je 250 Euro gewannen die Vereine Bürgerhaus Budberg Alte Feuerwache, die 1. KG Rot-Weiß Borth 1963 und die DLRG-Ortsgruppe Rheinberg. Das Video vom Besuch ist auf dem YouTube-Kanal der Sparkasse zu finden. Insgesamt überweist die Sparkasse den Rheinberger Vereinen in diesem Jahr Spenden in Höhe von 205.000 Euro.