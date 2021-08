Hauptversammlung am 28. August : Wanders will Vorsitzender der HSG Alpen/Rheinberg werden

Sebastian Wanders hat auch die Frauen-Mannschaft der HSG Alpen/Rheinberg trainiert. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Der 29-Jährige möchte wieder die Nachwuchsarbeit mehr in den Blickpunkt rücken und andere Strukturen in der Vorstandsarbeit schaffen. Die Mitglieder treffen sich am Samstagmorgen in der Rheinberger Großraumsporthalle.

Sebastian Wanders kennt sich aus bei der HSG Alpen/Rheinberg. Er war als Nachwuchs- sowie Frauen-Trainer tätig und gehört dem aktuellen Vorstand als Jugendwart an. Jetzt will der 29-Jährige an die Spitze des Vereins rücken. Auf der Hauptversammlung an diesem Samstag in der Rheinberger Großraumsporthalle möchte er den Vorsitz von Alexander Dillenburg übernehmen. Dillenburg, der 2014 diesen Posten übernahm, will nicht mehr kandidieren.

Wanders (ehemals Elbers), der seit Dezember 2020 den Nachnamen seinen Ehefrau trägt, möchte einiges verändern mit dem Ziel, dass sich wieder mehr Talente der HSG anschließen. Nur noch fünf Jugendmannschaften nehmen am Spielbetrieb teil. Die Jungen E mussten zurückziehen, weil der Kader zu klein war. „Wir wollen wieder attraktiv sein für die Kinder und sie auch über Aktionen auf uns aufmerksam machen“, sagt Wanders. Der Sport- und Biolehrer plant zudem, „in der Vorstandsarbeit andere Strukturen zu schaffen“.