Frank Tatzel ist neuer Vorsitzender : Stadtsportverband Rheinberg demonstriert Einigkeit

Staffelübergabe in der Stadthalle: Der neue SSV-Vorsitzende Frank Tatzel (r.) und sein Vorgänger Ulrich Hecker. Foto: René Putjus

Rheinberg Frank Tatzel ist auf der Hauptversammlung ohne Gegenstimme an die Spitze des SSV gewählt worden. Er will mit seinem Team die von der Politik geplanten Einsparungen im Sport verhindern. Aus dem alten Vorstand macht nur Sebastian Wanders als Geschäftsführer weiter.

Ulrich Hecker stellte auf der der Hauptversammlung des Stadtsportverband (SSV) Rheinberg früh klar, dass er die Diskussionen und Streitigkeiten, die zum internen Zerwürfnis führten, an diesem Abend nicht thematisieren möchte. Als scheidender SSV-Vorsitzender rief er vielmehr zur Einigkeit der Sportvereine auf. Hecker machte Platz für einen Neuanfang, trat nicht mehr an und sprach sich für Frank Tatzel als seinen Nachfolger aus. So kam’s dann auch. Der Präsident des TuS 08 Rheinberg wurde einstimmig gewählt und hatte auch gleich sein Team parat, mit dem er künftig zusammenarbeiten möchte.