Sport in Düsseldorf : Der lange Weg zum Schwimmkurs

Ivonne Haag, Sonja Halverscheid und Julia Bernhardt-Lüke (v. l.) freuen sich über den Platz im Schwimmkurs für ihre Kinder. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Vier Mütter aus Benrath haben zwei Jahre lang versucht, für ihre Kinder einen Platz in einem Schwimmkurs zu bekommen. Die Pandemie hat den Mangel noch verschärft. Jetzt hatten sie Glück – aber nicht in Düsseldorf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helmut Senf

Zwei lange Jahre haben Julia Bernhardt-Lüke, Pia Georg, Ivonne Haag und Sonja Halverscheid ausharren müssen, und nun ist es soweit. Endlich haben die Benrather Mütter für ihre Kinder den ersehnten Platz in einem Schwimmkurs ergattern können. „Wir haben großes Glück gehabt“, räumt Ivonne Haag mit Blick auf die überfüllten Wartelisten ein, die bei Schwimmvereinen, in den Schwimmbädern und den privaten Schwimmschulen Eltern auf eine harte Geduldsprobe stellen.

Bereits in der Vor-Corona-Zeit war es erfahrungsgemäß nicht einfach, Schwimmanfänger zeitnah in einem der begehrten Kurse unterzubringen. „Eine frühzeitige Anmeldung wurde schon immer empfohlen“, sagt die Mutter von Maximilian (4) und Constantin (2), die ihren Jüngsten seinerzeit sogar fünf Monate vor der Geburt auf eine Warteliste hatte setzen lassen. Die Pandemie hat die Lage noch erheblich verschärft. Schwimmzeiten in Düsseldorfs Bädern sind rar geworden. „Aktuell gilt es, den Stau abzuarbeiten, der durch die Coronapause entstanden ist“, bestätigt Adam Schnerr, Leiter der Schwimmabteilung des VfL Benrath.

Der Kontakt zu einer privaten Schwimmschule im benachbarten Solingen hat den „Leidensweg“ der Benratherinnen inzwischen beendet, wie es Sonja Halverscheid, die Mutter von Theodor (4) und Ferdinand (2) formuliert. Überall Herumtelefonieren. Sich auf immer neue Wartelisten setzen lassen. Ständig vertröstet werden. „In unserer Verzweiflung hatten wir sogar überlegt, einen privaten Schwimmlehrer zu verpflichten“, sagt die Steuerberaterin. Und Julia Bernhardt-Lüke gesteht, dass für ihren Sohn Emil (4) eine Kursanmeldung auswärts in Ostwestfalen bei den Großeltern im Gespräch war.

Kennengelernt und angefreundet hatte sich das Mütter-Quartett einst beim Mutter-Kind-Turnen des TB Hassels. Seitdem wird viel Freizeit gemeinsam verbracht, anfangs mit vorwiegend mütterlicher Freiluft-Bewegung beim Schlossparksport – mit dem Nachwuchs im Kinderwagen – und inzwischen auf den Spielplätzen in und um Benrath.

Es ist vor allem der Wunsch nach Sicherheit, welcher die vier Mütter zu einer so rechtzeitigen Schwimmkurssuche für ihre Kinder motiviert hat. Auf einen späteren Schwimmunterricht in der Schule wollte sich das Quartett nämlich nicht verlassen. „Zu oft fällt Unterricht aus oder es wird Schwimmern vom Lehrplan gestrichen“, wird als Argument genannt. Da sei besser, wenn Kinder bereits vor dem Schuleintritt Schwimmen gelernt haben und sich in einer Notsituation helfen könnten.

„Wir wohnen in Rheinnnähe und sehen täglich, welche Gefahren dort durch die Flussströmung lauern“, berichtet Ivonne Haag, die sich über die Sorglosigkeit mancher Eltern wundert, wenn sie ihre Kinder am Ufer und im Wasser wild herumtoben lassen. Ihre Söhne Maximilian (4) und Constantin (2) nutzen zwar ebenfalls gern das Benrather Rheinufer zum Spielen, aber stets unter Aufsicht.