„Extra-Geld“ für Krefeld : Mit dem Seepferdchen in die Schule

Schwimmern lernen mit viel Spaß, dafür sorgt unter anderen Oberstufenschülerin Noëlle Königs. Foto: Bianca Treffer

Krefeld Die Freie Waldorfschule Krefeld nutzte in den Sommerferien das außerschulische Bildungsangebot des Landes Nordrhein-Westfalen. Dazu gehören unter anderem auch Schwimmkurse für Anfänger.

Mit Schulbeginn können knapp 20 Dritt- und Viertklässler der Freien Waldorfschule Krefeld verkünden, dass sie schwimmen gelernt bzw. verfestigt haben. Ein großer Teil von ihnen hat schon das Seepferdchen abgelegt und einige haben sich sogar an das bronzene Schwimmabzeichen gewagt. Möglich gemacht hat es das Förderprogramm „Förderung von außerschulischen Bildungs- und Betreuungsangeboten in Corona-Zeiten zur Reduzierung pandemiebedingter Benachteiligungen“ des Landes, das die Schule erneut nutzte.

Seit dem Herbst 2020 bietet das Land NRW dieses Förderprogramm an. 80 Prozent der Kosten der angebotenen Maßnahmen deckt das Land. Die restlichen 20 Prozent muss die Schule selber tragen. In den Herbstferien des vergangenen Schuljahres bat die Waldorfschule über das Förderprogramm bereits einen Filzkurs für die Grundschüler zur Förderung der Feinmotorik, Achtsamkeit und Konzentration an. „Diesmal hatten wir uns vor dem Hintergrund, dass der wöchentliche Schwimmkurs für die Drittklässler im letzten Schuljahr ausgefallen ist, dazu entschieden Schwimmkurse über die Fördermöglichkeit anzubieten“, sagt Sina Echterhoff von der Geschäftsführung der Waldorfschule.

So wurden zwei Schwimmkurse für Nichtschwimmer und unsichere Schwimmer der dritten und vierten Schuljahre angeboten. 18 Kinder meldeten sich an. Aufgeteilt auf zwei Gruppen lief das Angebot in den Ferien über vier Tage. Jeden Morgen ging es für drei Stunden ins Bockumer Bäderzentrum. Eigene Sportlehrer und Oberstufenschüler mit Rettungsschwimmerausbildung übernahmen die Leitung. Wobei jeder Kurs mit einem Lehrer und einem Oberstufenschüler besetzt war. Des Weiteren lief über die Fördermaßnahme in der letzten Ferienwche ein Kurs zum Aufholen von Lerndefiziten für die Klassen fünf bis acht. Durchgeführt wurden diese Stunden von zwei Lehrern, einem Erzieher und fünf Oberstufenschülern der Waldorfschule. Themenschwerpunkte waren Deutsch, Mathematik und Englisch. In Kleingruppen von zehn Schülern ging es ans Lernen. Vier mal drei Stunden standen auf dem Programm. Insgesamt 40 Kinder nutzen das Angebot.