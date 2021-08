Intensiv-Schwimmkurse des FZX : Dutzende Kinder machen in der Südsee das Seepferdchen

Schwimm-Unterricht in der Xantener Südsee (Archiv). Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Xanten In den Sommerferien haben Kinder in der Xantener Südsee das Schwimmen gelernt und das Seepferdchen-Abzeichen erlangt. In dieser Woche könnten noch einige dazukommen. Auch im nächsten Jahr will das FZX die Schwimmkurse anbieten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Freizeitzentrum Xanten (FZX) hat kurzfristig in dieser Woche einen zusätzlichen Schwimmkurs organisiert, damit weitere Kinder das Seepferdchen-Abzeichen erlangen können. Dadurch erhalten auch diejenigen noch die Möglichkeit, die Prüfung abzulegen, denen es in den bisherigen Kursen nicht gelungen war, wie das FZX erklärte. Schwerpunkt des Schwimmunterrichtes sei es, dass sich die Mädchen und Jungen ohne Angst und sicher im Wasser bewegen könnten und erfolgreich schwimmen lernten. Die Kurse finden im geschützten Schwimmbecken des Naturbades Xantener Südsee statt.

In den sechs Wochen der Sommerferien hatte das FZX sieben Intensiv-Schwimmkurse für Kinder angeboten. Es hätten jeweils acht Mädchen und Jungen teilgenommen, insgesamt also 48, berichtete das Freizeitzentrum. 34 Kinder hätten das Seepferden erlangt und zwei sogar die nächst höhere Prüfung bestanden, das Schwimmabzeichen in Bronze. Das sei ein „eindrücklicher Beweis“ dafür, dass die Zielsetzung erreicht worden sei, Kindern das Schwimmen beizubringen und ihnen sichere Schwimmkenntnisse zu vermitteln.

Das FZX plant, auch im nächsten Jahr die Intensiv-Schwimmkurse im Schwimmbecken des Naturbades an der Xantener Südsee anzubieten. Zurzeit werden sie aus Mitteln der Sozialstiftung der Stadt Xanten unterstützt. Dadurch können die Schwimmkurse den Xantener Kindern günstiger angeboten werden. Die Gebühr pro Kurs liegt bei 40 Euro. Für Berechtigte von Leistungen für Bildung und Teilhabe werden diese Kosten vollständig übernommen.

Das FZX hat 2019 damit begonnen, Intensiv-Kurse anzubieten, um Kinder das Schwimmen beizubringen. Vorher war das geschützte Schwimmbecken in der Xantener Südsee verankert worden. Es ist 25 Meter lang, 12,5 Meter breit und 1,35 Meter tief, also auch für Nichtschwimmer geeignet.

(wer)