Handwerk in Rheinberg : Nachwuchs fürs Traditionsunternehmen

Silvia Biesemann zieht sich im nächsten Jahr ganz ins Privatleben zurück. Ihr Geschäftspartner Hans-Peter Ingenerf (Mitte) wird das Traditionsunternehmen zusammen mit Patrick Schwiening weiterführen. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Mit Silvia Biesemann verlässt bald das letzte Familienmitglied den 114 Jahre alten Heizungs- und Sanitärbetrieb Biesemann in Rheinberg. Der 30-jährige Patrick Schwiening übernimmt und unterstützt Hans-Peter Ingenerf.

Die Entscheidung sei lange gereift, wohl bedacht und ihr nicht schwergefallen, betont Silvia Biesemann. Loslassen sei für sie kein Problem. Zum 1. Januar 2021 scheidet die 70-Jährige offiziell aus der Theodor Biesemann GmbH aus – dem Familienunternehmen, in dem sie nach der Hochzeit fast 50 Jahre tätig war und das sie nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes Karl-Heinz im Jahr 2004 gemeinsam mit Hans-Peter Ingenerf geführt hatte. Doch Silvia Biesemann geht mit einem guten Gefühl. Denn die Nachfolge in dem Heizungs- und Sanitär­betrieb ist geregelt. Bereits zum 1. April 2020 hat Silvia Biesemann den Staffelstab der Geschäftsführung an Patrick Schwiening übergeben. Der 30-jährige Anlagenmechaniker Sanitär, Heizung, Klima ist seit 2018 im Unternehmen und wird den Betrieb künftig mit Hans-Peter Ingenerf weiterführen.

Der Zeitpunkt konnte kaum glücklicher gewählt sein. „Ich wollte mich zurückziehen und Patrick kam im März letzten Jahres mit dem Wunsch nach beruflicher Veränderung auf mich zu“, erinnert sich Silvia Biesemann an das erste Gespräch. Auch für Geschäftsführer Hans-Peter Ingenerf war das ein Glücksfall. Der 62-jährige Meister für Heizungstechnik sowie Gas- und Wasserinstallation schätzt, dass er künftig einen jungen Mitstreiter an seiner Seite hat, mit dem er vor allem die Herausforderungen der Digitalisierung im Handwerk meistern wird. Schwiening zählt im Gegenzug auf den reichen Erfahrungsschatz von Ingenerf. „Ich habe ihn verpflichtet zu bleiben, solange er nur kann“, scherzt Patrick Schwiening, der demnächst noch seinen Meister aufsatteln möchte.

Info Seit 1906 an der Xantener Straße Historie Das Unternehmen wurde 1906 von Carl Biesemann als Klempnerbetrieb in einer 60 Quadratmeter großen Werkstatt an der Xantener Straße 43 gegründet und 1953 von Sohn Theodor Biesemann übernommen. Er baute die Firma aus und zog in die neuen Räumlichkeiten an der Xantener Straße 34. Rund sechs Mitarbeiter betreuten damals Kunden in Rheinberg und Umgebung; mit Underberg und dem Kreiswasserwerk (Heute Kommunales Wasserwerk – KWW) wurden zwei Großkunden gewonnen. Entwicklung Mit Karl-Heinz Biesemann, Firmen-Chef seit 1971, hielten die technischen Entwicklungen der modernen Heizungs- und Sanitärtechnik Einzug in das Traditionsunternehmen. Er hat zudem neue Geschäftsfelder erschlossen: Neben dem Kerngeschäft eröffnete er die Bereiche Solaranlagen und Rohrleitungsbau. Karl-Heinz Biesemann starb 2004.

Quasi über Nacht vom Kollegen zum Chef – das ist bei den neun Mitarbeitern und dem Azubi übrigens kein Thema. „Die Hierarchien sind flach, es ist ein kollegiales Miteinander“, freut sich Schwiening, der seit 2014 in Rheinberg wohnt. Dass ihm als junger Geschäftsführer in einem Traditionsunternehmen mit 114-jähriger Geschichte eine besondere Verantwortung zukommt, sieht er eher als Herausforderung denn als Last. „Jede Neuerung bringt auch Veränderung, aber das werden wir gemeinsam schaffen“, ist der verheiratete Vater eines Kindes sicher.

Obwohl mit dem Ausscheiden von Silvia Biesemann die Tradition eines Familienunternehmens im engsten Sinne endet – ihre beiden Töchter wollten nicht in den Betrieb einsteigen – bleibt die Theodor Biesemann GmbH am Markt bestehen. Erfolgreich, davon ist Silvia Biesemann überzeugt. Sie möchte sich nun künftig stärker um ihre Enkelkinder kümmern und reisen. „Dazu blieb früher oft nicht die Zeit“, sagt sie.