Kommunalwahl : Kreis-Grüne wählen 18-Jährige an die Spitze der Reserveliste

Weeze Elena Janßen aus Bedburg-Hau steht an erster Stelle, Hans-Hermann Terkatz aus Straelen auf Rang zwei. Die Vorsitzende der Kreistagsfraktion, Birgitt Höhn, befindet sich nicht in den Top Ten.

Im Bürgerhaus Weeze haben die Grünen am Pfingstsamstag ihre Reserveliste für die Wahl zum Kreistag am 13. September gewählt. Drei Tage zuvor hatte die Partei ihre Schwerpunkte für das Programm festgelegt. Neben der Erstellung eines Masterplans Klimaschutz, der Einrichtung eines Gründungszentrum an der Hochschule, dem Ausbau der Radwege an den zentralen Verbindungsachsen und einer zusätzlichen Taktung der Bahnlinie liegt der Fokus auf dem Ausbau der erneuerbaren Energien Windkraft und Photovoltaik.

An die Spitze der Liste wählten die Mitglieder Elena Janßen aus Bedburg-Hau und Hans-Hermann Terkatz aus Straelen. Elena Janßen ist mit 18 Jahren nicht nur die jüngste auf der Liste, sie ist auch Vorsitzende der Grünen-Jugend Kreis Kleve, Beisitzerin im Kreisvorstand von Bündnis 90/Die Grünen und aktiv bei „Fridays for Future“. In ihrer Bewerbungsrede wurde deutlich, wie sehr sie für eine zukunftsorientierte Politik brennt, die den Klimaschutz als zentrale Baustelle sieht und dabei geleitet wird von Geschlechter- und Generationengerechtigkeit. Nach dem Abitur möchte sie im Herbst ihr Studium an der Hochschule Rhein-Waal in Kleve beginnen. Hans-Hermann Terkatz ist 58 Jahre alt und stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Kreistag. Der gelernte Schreinermeister ist Lehrer an der Sekundarschule Straelen und damit Fachmann für den Bereich Bildung und Inklusion. Terkatz beschrieb in seiner Rede, wie sehr ihn das Thema lebenslanges Lernen gepackt habe, wie wichtig neben der Ausstattung der Berufskollegs auch die Unterstützung der Bildungsträger und der Volkshochschulen sei