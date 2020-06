Ausflugsziel in Bönninghardt : Auf Waldspielplatz wird Hygienespray gestohlen

Ausflugsziel in Bönninghardt

Der Waldspielplatz in Bönninghardt ist bei Kindern sehr beliebt (Archivfoto). Foto: Armin Fischer (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Alpen-Bönninghardt Ortsvorsteher Herbert Oymann mahnt zur Wachsamkeit. Alle müssten achtsam sein und mithelfen, dass sich das Coronavirus nicht weiter verbreitet. Der Spielplatz gehört zu den beliebtesten in der ganzen Region.

Dass durch Lockerung der Beschränkungen in der Corona-Pandemie nun auch die Kinderspielplätze geöffnet sind, darüber freut sich jedes Kind. Das gilt auch für die Wiedereröffnung des Bönninghardter Spielplatzes. Doch die Freude ist nicht ungetrübt, wie Herbert Oymann, Ortsvorsteher auf der Bönninghardt jetzt berichtet.

Anfänglich sei die dortige Toilettenanlage noch eine Zeit lang verschlossen gewesen. Dringende Notdurften wurden in den Wald verlegt, Feuchttücher und andere Hinterlassenschaften legten dort Zeugnis davon ab, so der Beobachter. So habe die Verwaltung der Gemeinde Alpen ein Einsehen gezeigt und vor einigen Tagen die Erlaubnis erteilt, die Toilette auf dem Kinderspielplatz für Besucher, insbesondere für Kinder wieder zu öffnen.