In den Kreisen Wesel und Kleve : Krise lastet auf Arbeitsmarkt, aber es gibt positives Signal

In den Kreisen Wesel und Kleve

Die Arbeitsagentur in Wesel Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Niederrhein Durch die Corona-Krise ist die Zahl der Menschen in den Kreisen Wesel und Kleve, die im Mai arbeitslos gemeldet waren, deutlich höher als noch vor einem Jahr. Gleichwohl nimmt die Nachfrage der Firmen nach neuen Mitarbeitern wieder zu.

Die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt sind in den Kreisen Wesel und Kleve deutlich spürbar. Nach dem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit im April ist sie im Mai zwar weiter gestiegen, aber in einem geringeren Ausmaß, teilte Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wesel, mit. „Dennoch verzeichnen wir in den Kreisen Wesel und Kleve rund 2700 arbeitslose Menschen mehr als ein Jahr zuvor. Das lässt sich zum einen auf neue Arbeitslosmeldungen zurückführen, aber auch auf die momentan schwache Aufnahmefähigkeit des Marktes sowie eine geringere Entlastung durch geförderte Angebote.“ Dagegen habe die Nachfrage der Unternehmen nach neuen Arbeitskräften im Mai wieder leicht zugenommen, liege aber verständlicherweise unter dem Niveau des Vorjahres. „Trotzdem ist es ein kleines positives Signal“, sagte Ossyra.