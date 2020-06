Arbeitsunfall in Rheinberger Chemie-Werk : Zwei Arbeiter bei Solvay mit heißem Wasser verbrüht

Rheinberg In der Soda-Produktion des Rheinberger Solvay-Chemie-Werks hat sich am Mittwoch ein Arbeitsunfall ereignet. Zwei Mitarbeiter sind dabei mit heißem Wasser verbrüht worden. Einer von ihnen wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Bei Solvay sei es üblich, in solchen Fällen auf Nummer sicher zu gehen, teilte die Sprecherin weiter mit. Deshalb habe man sich unverzüglich mit der Unfallklinik in Duisburg-Buchholz in Verbindung gesetzt. Von dort wurde ein Rettungshubschrauber entsandt, der einen der beiden verletzten Arbeiter abholte. Wenig später sei bereits Entwarnung gegeben worden. Die ärztliche Untersuchung habe ergeben, dass der Mann nicht schwer verletzt sei. Solvay will nun klären, was die Ursache für den Arbeitsunfall war.