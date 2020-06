Corona-Statistik für den Kreis Wesel : Die Zahl der aktuell Erkrankten sinkt weiter

Kreis Wesel Trotz der Lockerungen in den vergangenen Wochen werden nur noch wenige Menschen im Kreis Wesel positiv auf das Coronavirus getestet. Deutlich mehr können die Quarantäne wieder verlassen. Dadurch sinkt die Zahl derjenigen, die aktuell erkrankt sind.

Der Kreis Wesel hat am Mittwoch nur einen neuen Corona-Fall gemeldet. Damit setzt sich der Trend der vergangenen Tage fort. Am Dienstag waren vier Infektionen dazugekommen, am Freitag fünf, am Donnerstag nur eine. Am Wochenende hatte der Kreis Wesel keine Zahlen veröffentlicht.