Aktionstag in Rheinberg Nacht der Bibliotheken soll zauberhaft werden

Am Freitag, 17. März, ist es soweit: Zwischen 18 und 21 Uhr findet wieder die „Nacht der Bibliotheken“ in Kooperation mit Bibliotheken NRW in der Rheinberger Stadtbibliothek an der Lützenhofstraße 9 im ehemaligen Konvikt statt. Zur zehnten Ausgabe dieses Veranstaltungsformats gibt es die Nacht der Bibliotheken wieder vor Ort, live und in Farbe. Unter dem Motto „Grenzenlos“ lädt das Team der Stadtbibliothek dazu alle Interessierten ein.