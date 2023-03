Kabarett in Rheinberg Humorvolles von der Supermarktkasse

Auch bei der zweiten Veranstaltung in diesem Jahr nach der erfolgreichen Schlager-Travestie-Show im Januar hatten die Organisatoren des Kulturprogramms für das Budberger Bürgerhaus bei der Auswahl ihres Gastes wieder einmal ein wirklich glückliches Händchen. Mit Matthias Reuter war ein Musiker und Kabarettist aus Oberhausen in Budberg zu Gast, der mit seinem breitgefächerten Programm „Karrierefreies Wohnen“ von Beginn an die annähernd 100 Zuhörer voll auf seiner Seite hatte.