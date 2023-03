Altersjubiläum in Rheinberg Mit 101 noch am Klavier

Kurt Büttinghaus kam 1922 in Duisburg-Meiderich zur Welt. Es war eine unruhige Zeit damals. In der Weimarer Republik hoffte man noch auf eine Stabilisierung der Wirtschaft und Festigung der Demokratie, doch die Inflation war nicht mehr aufzuhalten. Ganz besonderes Glück und wunderbare Momente hatte Kurt Büttinghaus 1950, als er seine Frau Else – Geburtsjahr 1923 – heiratete. Der gelernte Bäcker, Konditor und Geschäftsmann gründete mit ihr eine Familie, zu der vier Kinder gehören. Im Jahr 2001 ist Ehefrau Else im Alter von 78 Jahren gestorben.