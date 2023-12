Basketball-Oberliga TuS 08 Rheinberg überwintert auf Platz zwei

In heimischer Halle legten die Rheinberger von Coach Thorsten Watzek los wie die Feuerwehr und zeigten schnell, dass für die Gäste aus Oberhausen an diesem Abend nichts zu holen sein sollte. Nach den ersten zehn Minuten führte der TuS mit 27:15. Die leichtfüßige Defensive der Hausherren ließ Königshardt nie wirklich ins Spiel finden, sodass bereits zur Halbzeit eine komfortabele 48:21-Führung auf der Anzeigetafel zu sehen war. Diese starke Defensivarbeit ist seit Wochen der Schlüssel zum Rheinberger Erfolg. Auch am Samstag lief es nahezu perfekt, denn die Gäste konnten in den Abschnitten zwei bis vier nicht einmal zweistellig punkten.