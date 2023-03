Geplanter Neubautrakt in Rheinberg Nachdem der Schulanbau verschoben wurde, gibt es jetzt Zoff

Die Ankündigung der Stadt Rheinberg, den geplanten naturwissenschaftlichen Neubau für das Amplonius-Gymnasium mindestens ein Jahr später anzupacken als ursprünglich vorgesehen und extern zu vergeben, sorgt für Zoff. Marcus Padtberg, Leiter des Rheinberger Gymnasiums, hat die Stadt für diese Entscheidung heftig kritisiert; zunächst gegenüber der Redaktion, dann in einem Schreiben an die Ratsfraktionen. Das wiederum ließ Bürgermeister Dietmar Heyde nicht unkommentiert und antwortete in deutlichen Worten. Der Streit zeigt die Brisanz und Tragweite des Themas. Ganz zerrissen ist das Tischtuch aber offenbar nicht, die beiden haben für nächste Woche ein Gespräch vereinbart.