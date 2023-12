Lichterfahrt der Landwirte 30 beleuchtete Traktoren im Rheinberger Norden

Vom Dauerregen am Samstag ließen sich die Menschen nicht abhalten. Als mindestens 30 mit Lichtern geschmückte Traktoren von Landwirten aus dem Raum Rheinberg durch Borth, Millingen und Ossenberg fuhren, säumten viele Zuschauer die Straße. Besonders viele waren es am Ossenberger Dorfplatz, wo der Korso gleich zweimal vorbeifuhr. Dort gab es einen Stand mit Kakao, Glühwein, Crèpes, Waffeln und Bockwürstchen. Gut 150 Besucher hatten sich dort versammelt. Vor allem die Kinder verfolgten die Lichterfahrt sehr genau. Das Anliegen der Landwirte um Mitorganisator Benedikt Günther aus Wallach war es, Freude in die Adventszeit zu bringenund auf ihre Nöte dfer Bauern aufmerksam zu machen. (Ossenberg/Borth/Millingen / Text: up/Foto: Armin Fischer )