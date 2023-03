Rheinberger Innenstadt Freier Blick auf Rathausturm

Das Gerüst ist seit einigen Tagen abgebaut, der Blick auf den „neuen“ Turm des Alten Rathauses in Rheinberg (rechts im Bild sieht man das Underberg-Palais) mit der markanten Turmhaube und der neuen metallenen Spitze ist nach Monaten wieder frei. Damit ist die äußere Sanierung weitgehend abgeschlossen. Auch die Turmuhr lässt ihren goldenen Glanz erstrahlen, zeigt aber noch dauerhaft 12 Uhr an. Das Gerüst war aufgebaut worden, nachdem die rekonstruierte Turmspitze im November mit einem Kran auf das 1449 erbaute Gebäude in Rheinberg gesetzt worden war. Nun stehen die Arbeiten zur Sanierung der Grundmauern an. Text: up/RP-Foto: Armin Fischer