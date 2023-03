Stadtentwicklung in Rheinberg Orsoyer will Nikolaus-Kirche erhalten

Das Argument, die Orsoyer Kirche sei einsturzgefährdet, halte er für „grotesk“. Denn die eineinhalb- bis zwei Meter dicken Grundmauern, zusätzlich umringt mit zahlreichen Stützpfeilern, seien ursprünglich dafür geschaffen worden, die hohe Tonnenlast einer Kreuz-Gewölbedecke zu tragen. Ferner sei suggeriert worden, dass die Last der Kirchenglocken, die seit 150 Jahren tagtäglich in Orsoy zu hören seien, von der Aufhängung her angeblich den statischen Anforderungen nicht genügten. „Aufhängungstechnische größere Änderungen ergeben sich nicht in einem Glockenturm, der nach 1945 wegen Kriegseinflüssen bereits zurückgebaut und verkürzt worden ist“, so Büttinghaus. „Unabhängig davon, dass ansteht, die Kirchturmglocken nach der geplanten Entweihung der Kirche auszusiedeln, stellt sich diese Frage für die Zukunft nicht.“