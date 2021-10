Polizei bittet um Hinweise : Mini-Cabrio in Rheinberg gestohlen

Rheinberg In Rheinberg ist am Wochenende ein Cabriolet gestohlen worden. Die Polizei hofft auf brauchbare Hinweise.

Zwischen Samstagabend, 22 Uhr, und Sonntagvormittag, 10.30 Uhr, haben bisher Unbekannte Täter nach Angaben der Polizei an der Kolpingstraße in der Rheinberger Innenstadt ein graues Mini Cooper S Cabrio gestohlen. Das Fahrzeug hat das amtliche Kennzeichen MO-L 8833. Die Polizei bittet um Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg unter der Telefonnummer 02843 / 9276-0.