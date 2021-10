Stadtentwicklung in Rheinberg : Mittelstandsvereinigung kritisiert Grundstücksverkauf an das KWW

Rheinberg Die Mittelstandsvereinigung (MIT) in der Rheinberger CDU ist sauer: auf die Stadtverwaltung, auf die Politik, auch auf die eigene Partei.

Das Trio macht seinen Unmut an einem Immobiliengeschäft fest: Die Stadt hat das schmale Grundstück an der Wallstege zwischen Kamper Straße und Innenwall an das Kommunale Wasserwerk (KWW) verkauft, das dort für rund eine Million Euro ein neues Verwaltungsgebäude errichten möchte (wir berichteten mehrfach). Das stinkt der MIT gewaltig. Es gebe Hinweise darauf, dass das Unternehmen Underberg schon vor längerer Zeit signalisiert habe, die Fläche kaufen und als Parkplatz nutzen zu wollen. Fillers: „Das hat man in der Verwaltung offenbar ignoriert und das Grundstück später an das KWW verkauft.“ Das sei aus mehreren Gründen ärgerlich. Erstens werde durch den KWW-Bau die früherer Absicht, das Binnenland zwischen den Häusern an der Kamper Straße und am Innenwall zu erschließen. Zweitens gehe man davon aus, dass Underberg deutlich mehr bezahlt hätte als das Wasserwerk in kommunaler Trägerschaft. Und drittens sieht die CDU-Gruppierung keinen Sinn darin, wenn sich ein kleines Versorgungsunternehmen wie KWW ein solches Gebäude leiste. „Die Frage ist, wie lange sich ein kleiner Versorger wie das Kommunale Wasserwerk mit gerade mal 19.000 Kunden noch als eigenständiges Unternehmen halten kann“, so Norbert Ricking. Der Trend gehe heute dahin, größere Einheiten zu bilden. Er sehe das KWW als potenziellen Übernahmekandidat expandierender Unternehme wie etwa Enni. „Und“, so Wolfgang Fillers, „eine Million Euro müssen erst einmal aufgebracht werden. Dann wird wohl bald der Trinkwasserpreis steigen.“