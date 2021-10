Kulturangebot in Rheinberg : Bewegungen, die Geschichten erzählen

Rheinberg Nach der coronabedingten Zwangspause eroberten sich die Tanzgruppen der Xantener Dom-Musikschule ihre Bühne in der Rheinberger Stadthalle zurück. Die Tanzwerkschau begeisterte das Publikum in vielfacher Hinsicht.

Nun knüpfte am Wochenende die Tanzwerkschau an frühere Erfolge an und begeisterte erneut Eltern, Freunde wie auch die weit über 100 Akteure auf der Bühne. Alle Leistungsklassen, vom Anfänger bis Fortgeschrittenen, gaben ihr Bestes. Für einen wahren Begeisterungssturm sorgten unter anderem die Vier- bis Fünfjährigen in tollen Kostümen mit ihrer Darbietung „Die schlafende Prinzessin“. Modern Dance, die Altersstufe ab acht Jahren, folgte zu „Bongo Bongo“ und sorgte für den nächsten Hingucker. 20 Auftritte mit ausgefeilten Choreografien erlebte das Publikum, das mit Bravo-Rufe und dickem Applaus nicht sparte.

Unterstützung Die Tanzgruppen wurden in der Licht- und Tontechnik von Sven Zacharias unterstützt, für das Video-Bühnenbild sorgte Gabriele Kremer. Beteiligt an der Organisation war zudem das Kulturbüro Rheinberg, das die Tanzwerkschauen der Dom-Musikschulen in der Rheinberger Stadthalle seit Jahren ermöglicht.

Kreativ zeigte sich Leiterin Annette Piscantor, indem sie in spiegelverkehrter Schrittfolge die Choreografien für die Trainingseinheiten zur Perfektion brachte und so für die qualitative Weiterentwicklung bis zur Bühnenreife sorgte. Der Flamenco „Chambao“ als Ausdruckstanz voller Leidenschaft sorgte für einen weiteren Höhepunkt der Schau. Wie auch die Gruppen in Pandemiezeiten im Sommer am Xantener See unter freiem Himmel trainierten, zeigte eindrucksvoll ein eingespieltes Video. Die Darbietungen mit den unterschiedlichen Tanzstilen bis zum Tanztheater bauten in ihren Schwierigkeitsgraden aufeinander auf, so dass eine lebendige und abwechslungsreiche Bühnenschau mit toller Musik das Ergebnis war.