Dreister Einbruch Homberg : Aus Autobahnmeisterei Fahrzeug gestohlen

Homberg Mit Schlüsseln wurde ein VW Crafter entwendet.

(RP) Es geschah zum Anfang des vergangenen Wochenendes. In der Zeit vom Freitagmittag, 12.30 Uhr, bis zum frühen Samstagmorgen, 4.05 Uhr, kam es zum Einbruch in das Gelände und zwei Lagerhallen der Autobahnmeisterei an der Brachter Straße 45 in Homberg. Ein oder mehrere bislang noch unbekannte Straftäter waren in das umzäunte und verschlossene Betriebsgelände eingedrungen. Danach wurden die Türen zweier Lagerhallen gewaltsam aufgehebelt, um diese betreten zu können.