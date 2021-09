Kriminalität in Erkrath : Zwei schwere Reise-Enduros aus Tiefgarage gestohlen

Motorräder aus einer Tiefgarage in Erkrath Hochdahl gestohlen: Die Suche der Polizei blieb bislang ohne Ergebnis. Foto: dpa/Friso Gentsch

Erkrath Sie standen in einer Anwohner-Tiefgarage nebeneinander wie Zwillinge: Zwei Motorräder der Marke in blau und weiß mit schwarzen Koffern. Laut Polizeibericht wurden sie in der Nacht zu Donnerstag gestohlen,

Zwei schwere Reise-Enduros sind aus einer Tiefgarage an der Dörpfeldstraße gestohlen worden. Zuletzt wurden die weiß- und blaufarbigen Motorräder vom Typ CRF 1100 Africa Twin Adventure Sports am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr gesehen. Am frühen Donnerstagmorgen, 4.50 Uhr, waren die beiden Reiseenduros mit unterschiedlichen Besitzern dann verschwunden. Bei einer gleich daneben geparkten Harley Davidson Sportster Iron 883 scheiterten die Diebe offenbar an der Alarmanlage. Die Maschine sei leicht beschädigt worden, teilt die Polizei mit.

Normalerweise ist die Tiefgarage für Anwohner abgeschlossen. Daher wissen die Ermittler zurzeit nicht, wie die Motorräder entwendet werden konnten. Die eine Reise-Enduro trägt das Kennzeichen ME-PX 55, die zweite Maschine hat dieses Nummernschild: ME-DX 96. Beide Zweiräder waren erst ein Jahr alt und mit schwarzen Tourenkoffern ausgestattet. Eine Maschine hatte 46.300 Kilometer auf dem Tacho stehen, die andere rund 18.000 Kilometer. Den Gesamtwert der Motorräder beziffert die Polizei auf rund 32.000 Euro.

Bisher liegen der Erkrather Polizei noch keine Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib der beiden gestohlenen Motorräder vor. Suche und Ermittlungen am Tatort in Hochdahl brachten keine Ergebnisse. Beide Motorräder und deren Kennzeichen wurden zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib der gesuchten Motorräder, nimmt die Polizei in Erkrath entgegen, Telefon 02104 94806450.

(dne)