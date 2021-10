Förderung von Sportvereinen in Rheinberg : Concordias Antrag auf Zuschüsse erst einmal vertagt

Förderung von Sportvereinen in Rheinberg

Der SV Concordia Ossenberg will die Aula im ehemaligen Gemeindehaus umbauen. Foto: Alexander Florie-Albrecht

Rheinberg Der Sportausschuss in Rheinberg hat noch nicht darüber entschieden, ob eine vom SV Concordia beantragte Förderung bewilligt wird. In der November-Sitzung soll noch einmal beraten werden.

Der Sportausschuss in Rheinberg hat noch nicht darüber entschieden, ob eine vom SV Concordia beantragte Förderung bewilligt wird. In der November-Sitzung soll noch einmal beraten werden. Die Stadt hatte empfohlen, die Förderung abzulehnen, weil der Verein sonst Geld aus zwei Töpfen bekäme – über das Programm „Moderne Sportstätten 2022“ und über die Stadt.

Im Juni hatte der SV Concordia einen Zuschuss in Höhe von knapp 57.000 Euro beantragt, um eine Lüftungsanlage in die Aula bauen zu können. Concordia hat das Gebäude – das frühere, seit langem vom Sportverein angemietete evangelische Gemeindehaus noch gar nicht gekauft. Außerdem sei noch nicht sicher, ob die Aula zukünftig überhaupt für sportliche Zwecke genutzt werden könne, so die Stadt.