Kulturprogramm in Rheinberg : Zwei komische Virtuosen begeistern in der Stadthalle

Rheinberg Das Brüder-Duo Ass-Dur mischt Klassik und Comedy. Das zweistündige Programm in der Stadthalle machte deutlich, dass Florian und Dominik Wagner viel zu gute Musiker sind, um als Kabarettisten durchs Land zu ziehen.

Klassische Musik und Kabarett, geht das? Der minutenlange Applaus, mit dem die 280 Besucher in der Rheinberger Stadthalle am Samstag das Geschwister-Duo „Ass-Dur“ verabschiedeten, war eine deutliche Antwort auf diese Frage. Davor lag ein zweistündiges Programm, das vor allem eines klar machte: Eigentlich sind Florian und Dominik Wagner viel zu gute Musiker, um als Kabarettisten durchs Land zu ziehen. Aber die beiden Geigen- und Piano Virtuosen lieben einfach den trockenen und zumeist schlichten Humor. So hatte Florian sich in Corona-Zeiten eine Computer-Maus bestellt und wartet seitdem auf den Paketdienst. „Immer wenn ich da anrufe und frage: Wann kommt denn die Sendung mit der Maus , legen sie auf.“ Sein Bruder Dominik hatte mehr Glück: „Ich habe eine alte Bibel bei Ebay reingesetzt und hatte sofort zehn Gebote.“

Weil sie nach eigenen Angaben während der Pandemie viel Zeit hatten, haben sie sich diesem Thema musikalisch angenähert. So wurde aus dem Europe-Hit „The Final Countdown“ kurzerhand „der letzte Lockdown“ und auch Klaus Lages „1000 und 1 Nacht“ wurde Corona-sicher gemacht: „1001 und 1 Nacht, jetzt haben wir’s über Zoom gemacht.“ Ihre ganze Kreativität bewiesen die beiden, als sie in der Pause zehn vorgeschlagene Begriffe aus dem Publikum in einen Song verarbeiteten. Fast wären sie an der Fantasie der Rheinberger gescheitert, doch nach drei Anläufen gelang es ihnen, „Präimplantationstechnik“, „Pumpennachbarschaft“ sowie Angela Merkel und Armin Laschet inhaltlich so zu verbinden, dass sich das Publikum schieflachte.