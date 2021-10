Betrugsmasche in Rheinberg gescheitert : Verdächtiger Anrufer: Senior aus Rheinberg legt auf

RHEINBERG Schon beim Blick auf das Display seines Telefons kam dem Rheinberger der Anruf nicht ganz geheuer vor. Die Rufnummer war ihm gänzlich unbekannt. Zudem – darauf wies die Landeskennung 0044 hin – schien das Telefonat aus Großbritannien zu kommen.

Schon beim Blick auf das Display seines Telefons kam dem Rheinberger der Anruf nicht ganz geheuer vor. Die Rufnummer war ihm gänzlich unbekannt. Zudem – darauf wies die Landeskennung 0044 hin – schien das Telefonat aus Großbritannien zu kommen. „Doch dorthin habe ich keinerlei Verbindungen“, so der Senior. Am anderen Ende der Leitung war ein Herr, der Englisch mit starkem Akzent sprach. Dieser habe sich als Mitarbeiter des technischen Supports von Microsoft vorgestellt und habe den Rheinberger darauf aufmerksam gemacht, dass es an dessen Computer ein Microsoft-Sicherheitsproblem gebe. Dieses könne per Fernwartung behoben werden, der Rheinberger müsse ihm nur Zugriff auf den Rechner gewähren.