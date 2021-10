Stadt gibt grünes Licht : Xanten soll 2021 wieder einen Weihnachtsmarkt haben

Xanten Der Xantener Weihnachtsmarkt soll in diesem Jahr wieder stattfinden – und zwar ab dem 19. November. Angesichts der aktuellen Corona-Lage sei es „verantwortbar“, teilte die Stadt mit. Weitere Details sollen noch geklärt werden.

„Nach der Corona-bedingten Pause im letzten Jahr werden wir in diesem Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt auf dem Xantener Marktplatz haben“, schrieb Xantens Bürgermeister Thomas Görtz am Montag in einer Mitteilung an die Presse. „Nach intensiven Gesprächen“ seien sich alle Beteiligte einig, „dass wir dieses alljährliche Event nicht schon wieder verhindern oder ausfallen, sondern ermöglichen möchten“. Der Weihnachtsmarkt wird von der Interessengemeinschaft Gewerbetreibende Xanten (IGX) veranstaltet.