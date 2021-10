Online-Handel in Rheinberg : Amazon sucht Saisonkräfte fürs Weihnachtsgeschäft

Auch im Rheinberger Amazon-Logistikzentrum werden Saisonarbeiter gebraucht. Foto: Christoph Reichwein

Rheinberg Das Unternehmen Amazon hat bekannt gegeben, dass es während der Weihnachtszeit über 10.000 saisonale Mitarbeiter in seiner Logistik in Deutschland einstellen wird. Es werden Kräfte für die Bereiche Logistik-, Sortier- und Verteilzentren gebraucht.

Das Unternehmen Amazon hat bekannt gegeben, dass es während der Weihnachtszeit über 10.000 saisonale Mitarbeiter in seiner Logistik in Deutschland einstellen wird. Es werden Kräfte für die Bereiche Logistik-, Sortier- und Verteilzentren gebraucht. Amazon habe bereits den Einstiegslohn von umgerechnet zwölf Euro brutto pro Stunde eingeführt; je nach Region und Standort werde auch mehr gezahlt. Dazu kämen noch Zusatzleistungen. „Wir bereiten uns das ganze Jahr über auf die Weihnachtssaison vor und freuen uns, in diesem Jahr mehr als 10.000 saisonale Kollegen und Kolleginnen einzustellen“, sagt Norbert Brandau von Amazon.

Christian Rabe aus dem Amazon Logistikzentrum in Rheinberg weiß aus eigener Erfahrung, dass eine Tätigkeit als Saisonmitarbeiter zu einer Karriere bei Amazon führen kann. Er stieg im Weihnachtsgeschäft 2015 als Saisonkraft ein und war von Anfang an begeistert von der Atmosphäre. „Wenig später hatte ich die Chance, bei Amazon zu bleiben und habe mich im Laufe der Jahre bis zum Koordinator im Personalbereich hochgearbeitet. Heute helfe ich bei der Einstellung neuer Mitarbeiter für das Weihnachtsgeschäft. Damit schließt sich für mich der Kreis“, sagt Christian Rabe.

Zusätzlich zu den mehr als 19.000 unbefristeten Mitarbeitern an den deutschen Amazon-Standorten werden die Saisonkräfte in der Weihnachtszeit beim Kommissionieren, Verpacken und Ausliefern von Bestellungen in der Weihnachtszeit unterstützen. Innerhalb des letzten Jahres habe Amazon bereits 3000 neue unbefristete Stellen im deutschen Logistiknetzwerk geschaffen.

Mehr Informationen über die lokalen saisonalen Stellen bei Amazon sowie die Möglichkeit zur Bewerbung gibt es auf amazon.jobs/de.Darüber hinaus bietet Amazon in virtuellen Live-Touren Einblicke in den Arbeitsalltag in einem Amazon-Logistikzentrum. Anmeldung: amazon.de/virtuelletouren.

