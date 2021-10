Am Langenfelder S-Bahnhof : Bei Überfall Laptop gestohlen

In Polizei-Westen gekleidete Beamte stehen in der Stadt. Foto: dpa/Silas Stein

Langenfeld Bei einem Überfall auf einen 26-jährigen Mann aus Monheim hat ein unbekannter Täter ihm am Langenfelder S-Bahnhof ein Laptop gestohlen.

Ein bislang noch unbekannter Täter hat am Freitag, 1. Oktober, einem 26-jährigen Monheimer am Langenfelder S-Bahnhof ein Laptop mit Tasche entwendet. Das teilte die Polizei am Montag mit. Den Angaben zufolge war der Monheimer gegen 13.50 Uhr vom Bahnsteig aus durch die Unterführung in Richtung des Parkplatzes am Katzberg gegangen. Als er einen Zebrastreifen überquerte, sei er von einem Mann angerempelt worden, der ihm anschließend die Laptoptasche aus der Hand riss und durch die Unterführung in Richtung Langenfeld-Stadtmitte davon rannte. Der Überfallene beschrieb er den Täter wie folgt: Männlich, circa 1,80 Meter groß, dunkelhäutig, schlanke Statur, kurze schwarze Haare. Er habe eine schwarze Hose, einen schwarzen Kapuzenpullover sowie schwarz-gelbe Sneaker getragen.