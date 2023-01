Hilfstransport aus Rheinberg Rheinberger fährt Generatoren in die Ukraine

Max Eickmann, Pastoralreferent in der katholischen Pfarrgemeinde St. Peter Rheinberg, und sein Kollege Max Dreckmann, Pastoralreferent in Münster, sind am Montagmorgen Richtung Ukraine aufgebrochen. Die beiden Kirchenmänner haben eine Hilfstransport für die Menschen in der Ukraine organisiert (wir berichteten). Der Spendenaufruf zielte in erster Linie auf technische Unterstützung ab.