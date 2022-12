Hilfsaktionen in Rheinberg Gas und Generatoren für die Ukraine

Die katholischen Kirchen St. Peter in der Stadtmitte, St. Anna am Annaberg, St. Mariä Himmelfahrt in Ossenberg, St. Evermarus Borth und St. Marien Budberg sind in der Regel tagsüber geöffnet und zugänglich. Auch in der Kirche St. Nikolaus in Orsoy ist eine Sammelstelle eingerichtet, allerdings nur zum 18-Uhr-Gottesdienst am Samstag.