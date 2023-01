TÜV Nord in Moers Fragen und Antworten zur AdBlue-Krise

Info

Start in diesem Jahr Auch Diesel-Busse benötigen den Zusatzstoff AdBlue. 2023 beginnt beim in Moers ansässigen Verkehrsunternehmen Niag die Umstellung auf Elektrobusse.



Erste Charge In der ersten Charge will die Niag bis 2025 etwa 50 bis 55 Elektrobusse beschaffen. Damit startet ein Pilotprojekt, um Erfahrung mit den neuen Fahrzeugen zu sammeln, die bei der weiteren Umstellung auf Elektrobusse einfließen sollen.



Flotte Die Niag hat zusammen mit ihrem Klever Tochterunternehmen Look mehr als 230 eigene Busse für den Linienverkehr im Einsatz. Mit denen der Partnerunternehmen sind es fast 400 Fahrzeuge. Mit dem Kreis Wesel ist vereinbart, bis 2030 auf Elektrobusse umzustellen, mit dem Kreis Kleve bis 2035.