Für Rheinbergs Bürgermeister Rheinberg verhandelt über Notarztstandort

Das Thema Kiesabbau in Verbindung mit dem neuen Regionalplan des Regionalverbandes Ruhr (RVR) hat im vergangenen Jahr hohe Wellen geschlagen und werde Rheinberg auch weiter in Atem halten. Der Bürgermeister: „Wir als Stadt Rheinberg werden gemeinsam mit den anderen betroffenen Kommunen Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Alpen alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, um das Beste für die Zukunft unserer Städte zu sichern.“ Einsetzen will sich Heyde weiterhin auch für die Erhaltung der beiden nächtlichen Notarztstandorte Rheinberg und Xanten. „Unsere Gesundheit, unser Leben darf nicht von statistischen Daten abhängen. Aktuell wird gemeinsam mit dem Kreis Wesel, dem St. Josef Hospital Xanten und der Politik an einer Lösung gearbeitet.“