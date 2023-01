Fotograf und Sportler aus Rheinberg Trauer um Marathonmann Theo Laakmann

Ein Jahrhundert lang war „Laakmann“ in Rheinberg nahezu gleichbedeutend mit „Fotografie“. Als sich Theo Laakmann 1998 zur Ruhe setzte, ging eine Ära zu Ende. Das Fotogeschäft an der Gelderstraße 4-6 in der Fußgängerzone hatte Theo Laakmann sen. gegründet, danach führte es Heinrich Laakmann, der es an seinen Sohn Theo weitergab. Ab 1998 führte Achim Tack das Geschäft noch bis 2015 an der Gelderstraße weiter.