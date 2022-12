Initiative des Stadtmarketings Rheinberg Kräuter-Kunst in der Stadthaus-Vitrine

„Im Rahmen von ,Kräuter für Rheinberg‘ haben wir Edith Beck-Kowolik, die an der Freien Schule Niederrhein in Borth tätig ist, angesprochen und angeregt, ein Kräuterprojekt auf die Beine zu stellen“, sagt Edeltraud Hackstein vom Stadtmarketing. Nach Rücksprache mit der Schulleitung sei es an der Montessorischule auch zügig an die Arbeit gegangen. Das Thema Kräuter habe gut in den Lehrplan gepasst, denn die Schule hatte ohnehin bereits geplant, eine große Gärtnerei in der Region zu besuchen, um mehr als 300 Kräutersorten kennenzulernen.