Evangelische Kirchengemeinde : Herzliche Geschichten beim Gottesdienst für Verliebte

Orsoy Der Valentinstag liegt zwar schon ein paar Wochen zurück. Für alle, die aber immer noch verliebt sind, bietet die Evangelische Kirchengemeinde am Sonntag, 5. Mai, 11 Uhr, den passenden Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Orsoy an.

Ursprünglich war der Gottesdienst für „Immer-noch-Verliebte“ – wie in den vergangenen Jahren – am Sonntag nach dem Valentinstag geplant. Allerdings war Pfarrer Uwe Klein zu dieser Zeit im Urlaub, sodass die Veranstaltung ausfallen musste. Als Ersatztermin haben der Pfarrer und Organistin Simone Döring nun den „Hochzeitsmonat“ Mai auserkoren.