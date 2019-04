Deutsches Rotes Kreuz : Die ersten Notfallsanitäter im Kreis gehen in Dienst

Kreis Wesel Marissa Lang und Maximilian Hochstein haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Gelernt haben sie hauptsächlich auf der DRK-Rettungswache in Rheinberg.

Drei Jahre dauerte die Ausbildung zum Notfallsanitäter, die Marissa Lang (23) und Maximilian Hochstein (22) im März abgeschlossen haben. „Und wir würden die Ausbildung sofort wieder machen. Dieser Beruf ist genau das, was wir machen wollen“, betonen beide. Marissa Lang kommt aus Hünxe. Maximilian Hochstein kommt aus Hamminkeln und wohnt jetzt in Kempen. Den Großteil ihrer praktischen Ausbildung haben beide auf der DRK-Rettungswache in Rheinberg verbracht.

Am 1. Januar 2016 hat es für beide begonnen. Ihr Kurs, in dem 15 junge Menschen zum Notfallsanitäter ausgebildet wurden, ist der erste Vollzeitlehrgang in den Regierungs-Bezirken Düsseldorf und Köln. Denn der Ausbildungsberuf Notfallsanitäter ist neu. Ihn gibt es erst seit 2014 und er ist die höchste nicht-ärztliche Qualifikation im Rettungsdienst. Der Notfallsanitäter löst den Beruf des Rettungs-Assistenten ab, dessen Ausbildung zwei Jahre dauerte. In der Ausbildung haben Lang und Hochstein gelernt, Krankheitsbilder zu erkennen und Menschen in besonderen Notlagen zu helfen. Ab sofort sind sie nun als „examinierte“ Kräfte im Einsatz. Notfallsanitäter werden zu Menschen geschickt, die den Notruf „112“ gewählt haben.