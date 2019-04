Kirche in Alpen : Kirche auf dem Weg mitten ins Leben

Alpen Die Pfarrgemeinde St. Ulrich möchte im Mai eine Woche lang „Kirche mal anders“ erlebbar machen – auch außerhalb der Kirchenmauern. Dabei spielen Laien und Ehrenamtliche mit Blick auf die Zukunft eine ganz zentrale Rolle.

Mitte Mai möchte die katholische Kirchengemeinde St. Ulrich eine Woche lang auf vielfältige Weise deutlich machen, dass Gott auch außerhalb von Kirchenmauern mitten im Leben, im Alltag entdeckt und gefeiert werden kann. Dabei soll bewusst werden, dass es dazu nicht zwingend einen Priester braucht. Laien und Ehrenamtler übernehmen die Gestaltung. „Ulrichs Mai-Woche“, so der lapidar flotte Titel, will von Sonntag, 12., bis Samstag, 18. Mai, an sieben Tagen „Kirche mal anders“ erfahrbar machen – an allen Schauplätzen der fusionierten Großgemeinde.

„Wir müssen uns darauf einstellen, dass Kirche in Zukunft mit immer weniger Priestern auskommen muss“, erläutert Dietmar Heshe als Leitender Pfarrer von St. Ulrich. „Somit müssen Gemeinden zunehmend auf den Dienst von Laien zurückgreifen, um eine lebendige Gemeinschaft von Gläubigen zu bleiben.“ Daher möchte St. Ulrich die seelsorgerliche Krise auch als Chance begreifen, in der Pastoral neue, zukunftsorientierte Wege zu beschreiten, um den Umbruch, vor dem die Kirche steht, „mutig, offen und tolerant“ zu gestalten.

Info Werkstätten für lebendige Gottesdienste Am Werkstatttag, 18. Mai, ab 10 Uhr, arbeiten fünf Projektgruppen. Musik Thomas Gabriel vermittelt in St. Peter Büderich musikalisch kreative Gestaltungsformen. Liturgie Bernward Konermann, Schauspieler und Regisseur, reflektiert in St. Mariä Himmelfahrt Ginderich mit Lektoren und Kommunionhelfern die liturgische Praxis. Familiengottesdienste Anne Mahr gibt an St. Nikolaus Veen verschiedene Anregungen für kindgerechte Angebote. Messdiener Das Regionalbüro West bietet an St. Ulrich Alpen einen Tag mit Spiel und Spaß. Wortgottesdienste André Laschet bereitet an St. Vinzenz Bönninghardt auf den Dienst als Leiter von Wortgottesdiensten vor. Anmeldung im Pfarrheim, unter der Telefonnummer 02802 8002800.

Die Woche mit dem Untertitel „glauben, leben, feiern“ wird maßgeblich von Laien und Ehernamtlern vorbereitet. Dabei geht Kirche raus in die Welt, in dem Fall in die Dörfer – hinaus zu den Menschen, um die christliche Botschaft „mitten im Leben“ zu entdecken. Die Gemeinde will möglichst vielen Leuten betend, singend, das Leben feiernd neue „lebendige Gottesdienst­erfahrungen“ ermöglichen. „Jeder, der sich angesprochen fühlt, ist eingeladen“, sagt Pastor Heshe.

Auftakt ist am Sonntag, 12. Mai, – am Muttertag – um 15 Uhr mit einem Familienfest unter freiem Himmel auf dem Waldspielplatz auf der Bönninghardt. Nach einer kurzen, kindgerechten Segensfeier steht die fröhliche Begegnung im Mittelpunkt des Treffens mit Kaffee und Kuchen sowie Spielen und Aktionen für die ganze Familie. Am Montag, 13. Mai, steht um 20 Uhr in St. Peter in Büderich zum Ausklang des Tages meditative Musik im Mittelpunkt. Die ökumenische Chorgemeinschaft stimmt bei Kerzenschein eingängige Taizé-Gesänge an und lädt dazu ein, einzustimmen in den Chor. Gebet und Stille tragen zur Atmosphäre in der Tradition der klösterlichen Gemeinschaft bei.

Am Dienstag, 14. Mai, steht auch in St. Nikolaus in Veen Musik im Mittelpunkt des gelebten Glaubens. Der Kirchenchor greift mit Liedern und Gebeten die anglikanische Tradition der „Evensongs“ auf. Weiter geht’s im Marien-Monat Mai am Mittwoch, 15. Mai. Dann heißt es um 18.30 Uhr an der Wallfahrtskirche St. Mariä Himmelfahrt Ginderich „Unterwegs mit Maria“. Die Pilger starten an der Mariengrotte in der Kirche. An den Stationen werden unterschiedliche Impulse gesetzt, es wird gesungen und gebetet. Die Wallfahrt klingt gesellig aus bei einem Glas Maibowle. Am Donnerstag, 16. Mai, wird das neue Pfarrheim von St. Walburgis in Menzelen zum „Sammelpunkt“. Das ist durchaus kollektiv wie individuell zu verstehen. Unter der Online-Formel „YouGod“ wollen Video-Sequenzen und modernere Musikstücke vornehmlich junge Leute ansprechen. Snacks und Getränke gehören dazu. Am Freitag, 17. Mai, geht „Gott auf die Straße“. Adressat der Segensfeier bei Brot und Wein auf der Graf-Gumprecht-Straße sind Neubürger im Baugebiet Alpen-Ost.