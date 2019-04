Wallfahrtseröffnung in Ginderich : Ruhrbischof kommt zur Wallfahrtseröffnung

Alpen/Ginderich Mit einem Festgottesdienst beginnt Mitte Mai die Wallfahrtszeit in St. Mariä Himmelfahrt in Ginderich.

Am Sonntag, 12. Mai, wird in der ältesten Wallfahrtskirche am Niederrhein, in St. Mariä Himmelfahrt in Ginderich, die Wallfahrtszeit eröffnet. In einem festlichen Gottesdienst, der um 9.30 Uhr beginnt, wird die Wallfahrtskerze gesegnet und entzündet.