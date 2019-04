Kinderschutzbund stellt sich vor : Eine Lobby für Alpens Kinder

Info

Infostand Der Alpener Kinderschutzbund präsentiert sich am Sonntag, 28. April, mit einem eigenen Infostand auf dem Blumen- und Spargelfest in Alpen.

Muttertag Der Kinderschutzbund Alpen bietet am Samstag, 4. Mai, interessierten Kindern ab sechs Jahren an, ein persönliches Muttertagsgeschenk in der Dorfschmiede Menzelen-Ost, Birtener Straße 8, zu schmieden. Die beiden Kurse für jeweils zehn Kinder finden von 9.30 bis 11 Uhr oder von 11 bis 12.30 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt drei Euro. Anmeldungen nimmt Natalie Heilen, Tel. 02802 947311, entgegen.

Workshop Blumentörtchen können Kinder ab fünf Jahren am Samstag, 11. Mai, ab 14 Uhr bei Hortensia in Alpen, Rathausstraße 88, kreieren. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Kinder beschränkt. Der Kurs kostet drei Euro. Anmeldungen sind bei Kerstin Mosters, Tel. 02803 800263, möglich.

Kontakt Tel. 02802 6783 oder www.dksb-alpen.de.